Печатали несколько лет. СБУ заявила о разоблачении фальшивомонетчиков в Киеве: фото

Служба безопасности сообщила о задержании подозреваемого в организации группы, которая несколько лет занималась изготовлением и сбытом поддельных денег. Об этом сообщает в Facebook ГУ СБУ в Киеве и области.

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По предварительным данным следствия, участниками группы были четверо выходцев из стран Ближнего Востока.

Как сообщают в СБУ, подозреваемые изготавливали фальшивые купюры с подписями $100, 100 и 200 евро, 200 грн. Подделки печатали на качественной бумаге с имитацией некоторых элементов защиты, а также искусственно "состаривали".

Готовые фальшивые банкноты сбывали во всем регионам Украины за 30% от их номинальной стоимости, скрывая в посылках.

По словам правоохранителей, во время обыска в квартире одного из фигурантов они обнаружили клише, оборудование для изготовления подделок и деньги, полученные от сбыта фальшивок.

5 февраля СБУ задержала в Киевской области организаторов и участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов. Фальшивые деньги не идентифицировались как подделка устройством для проверки денег.

Наталия Медведева

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