Почти 20 млн грн. СБУ заявляет о разоблачении фальшивомонетчиков

Служба безопасности заявила о разоблачении организованной группировки, которая специализировалась на сбыте крупных сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, деятельность подозреваемых могла нанести государству ущерб почти в 20 млн в гривневом эквиваленте.

По предварительным данным следствия, в состав группы входило несколько жителей Киева и Киевской области, которые сбывали поддельные купюры высокого качества, находя клиентов через личные связи.

По предварительным выводам специалистов Нацбанка, реализованные подделки имели соответствующие защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, в том числе в пунктах обмена валют.

СБУ сообщает, что во время обысков у подозреваемых изъяты купюры неизвестного происхождения на общую сумму почти 600 000 в гривневом эквиваленте, огнестрельное оружие и наркотики.

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Наталия Медведева

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