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27.01.2019, 10:14

Под Хмельницким снова массовое отравление в детском саду

Под Хмельницким снова массовое отравление в детском саду - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

К врачам обратились восемь детей с признаками отравления

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В детском саду города Нетишин Хмельницкой области зафиксирована вспышка группового инфекционного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы области.

"По состоянию на 25 января 2019 года к врачам педиатрам КНП НМП "Центр ПМСП" обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 "Теремок", Нетишин. Предыдущий диагноз – "пищевая токсикоинфекция", – сказано в сообщении.

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По предварительным данным, к инфицированию детей могло привести нарушение санитарных и эпидемических норм в отношении качества пищевых продуктов.

Специалисты ведомства начали внеплановую проверку садика, в который ходили дети. Материалы направлены в правоохранительные органы. 

5 октября 2018 года стало известно о массовом отравлении в детском саду №6 "Радуга" в городе Нетишин, тогда был госпитализирован 31 человек, в числе которых 26 детей.

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Теги: токсикоинфекция, отравление, хмельницкая область, инфекция, групповое отравление
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