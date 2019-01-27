Под Хмельницким снова массовое отравление в детском саду

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В детском саду города Нетишин Хмельницкой области зафиксирована вспышка группового инфекционного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы области.

"По состоянию на 25 января 2019 года к врачам педиатрам КНП НМП "Центр ПМСП" обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 "Теремок", Нетишин. Предыдущий диагноз – "пищевая токсикоинфекция", – сказано в сообщении.

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По предварительным данным, к инфицированию детей могло привести нарушение санитарных и эпидемических норм в отношении качества пищевых продуктов.

Специалисты ведомства начали внеплановую проверку садика, в который ходили дети. Материалы направлены в правоохранительные органы.