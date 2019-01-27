Под Хмельницким снова массовое отравление в детском саду

В детском саду города Нетишин Хмельницкой области зафиксирована вспышка группового инфекционного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы области.
"По состоянию на 25 января 2019 года к врачам педиатрам КНП НМП "Центр ПМСП" обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 "Теремок", Нетишин. Предыдущий диагноз – "пищевая токсикоинфекция", – сказано в сообщении.
По предварительным данным, к инфицированию детей могло привести нарушение санитарных и эпидемических норм в отношении качества пищевых продуктов.
Специалисты ведомства начали внеплановую проверку садика, в который ходили дети. Материалы направлены в правоохранительные органы.
5 октября 2018 года стало известно о массовом отравлении в детском саду №6 "Радуга" в городе Нетишин, тогда был госпитализирован 31 человек, в числе которых 26 детей.