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20.10.2018, 10:55

В ДТП под Киевом погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская

В ДТП под Киевом погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская - Фото
Марина Поплавская (фото - fakty.com.ua)

Рано утром под Киевом автобус столкнулся с грузовиком, погибла пассажирка

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Сегодня утром около села Мила Киевской области на трассе Киев-Чоп столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Погибла пассажирка автобуса, сообщает пресс-служба полиции области. 

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, его задержали. В салоне были 14 пассажиров, четверо получили травмы разной степени сложности и их отправили в больницу.

По информации dtp.kiev.ua, погибла Марина Поплавская - актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", редактор украинской ассоциации КВН. 

На странице "Дизель Шоу" в Facebook обновили фотографию на зажженную траурную свечу. Также о гибели Марины Поплавской написал депутат Борислав Розенблат

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения. Идет следствие. 

1 октября во Львове сгорел рейсовый пассажирский автобус, пассажиров в салоне не было. 

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Теги: дтп, автобус, грузовик, киевская область, погибшая, Дизель шоу, Марина Поплавская
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