В ДТП под Киевом погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская

Марина Поплавская (фото - fakty.com.ua)

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Рано утром под Киевом автобус столкнулся с грузовиком, погибла пассажирка

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Сегодня утром около села Мила Киевской области на трассе Киев-Чоп столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Погибла пассажирка автобуса, сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, его задержали. В салоне были 14 пассажиров, четверо получили травмы разной степени сложности и их отправили в больницу.

По информации dtp.kiev.ua, погибла Марина Поплавская - актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", редактор украинской ассоциации КВН.

На странице "Дизель Шоу" в Facebook обновили фотографию на зажженную траурную свечу. Также о гибели Марины Поплавской написал депутат Борислав Розенблат.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения. Идет следствие.

1 октября во Львове сгорел рейсовый пассажирский автобус, пассажиров в салоне не было.