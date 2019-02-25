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25.02.2019, 13:52

Под Киевом стреляли из-за поздравления с праздником СССР: полиция

Под Киевом стреляли из-за поздравления с праздником СССР: полиция - Фото
Фото: Нацполиция

Пострадавшего 34-летнего жителя Киева госпитализировали с огнестрельным ранением головы и слепым ранением поясницы

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В селе Стоянка Киево-Святошинского района возле АЗС произошла драка со стрельбой из-за поздравления с советским праздником, на территории девяти районов области была введена спецоперация Сирена. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"Потасовка переросла в драку, во время которой старший мужчина совершил несколько выстрелов в область спины младшему. Затем стрелок сел в автомобиль AUDI Q7 и быстро исчез в неизвестном направлении", - сообщили в Нацполиции.

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На месте происшествия изъяли 3 гильзы и резиновую пулю калибра 9 мм.

Пострадавшего 34-летнего жителя Киева госпитализировали с огнестрельным ранением головы и слепым ранением поясницы. 

У подозреваемого в стрельбе 59-летнего жителя села Гореничи дома нашли "устройство для отстрела патронов, снаряженное резиновыми пулями, и разрешительные документы". Ему также потребовалась помощь - закрытая черепно-мозговая травма и ушибы головы.

Оба задержаны. Открыто два уголовных производства по статье за хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК).

Фото: Нацполиция

В полиции не уточнили, о каком советском празднике идет речь. 23 февраля в СССР отмечали День Советской Армии и Военно-морского флота. Страна-агрессор Россия в этот день отмечает День защитника Отечества.

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Теги: полиция, стрельба, 23 февраля, советский праздник
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