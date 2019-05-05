Под Киевом застрелили заместителя начальника отделения полиции

Фото: Нацполиция

В ночь на 5 мая неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции. Об этом сообщает нацполиция Киевской области.

Работник полиции находился вне службы в одном из кафе поселка Барышевки. Полицейскому выстрелили в шею, когда он вышел на террасу. "К сожалению, медики не смогли спасти ему жизнь", - сказано в сообщении.

Реклама

Открыто уголовное производство по статье за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (по ст. 348 УК). Злоумышленнику грозит лишение свободы от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.