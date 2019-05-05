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05.05.2019, 10:07

Под Киевом застрелили заместителя начальника отделения полиции

Под Киевом застрелили заместителя начальника отделения полиции - Фото
Фото: Нацполиция

В Киевской области введена специальная операция Сирена, полиция разыскивает подозреваемого в убийце полицейского

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В ночь на 5 мая неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции. Об этом сообщает нацполиция Киевской области.

Работник полиции находился вне службы в одном из кафе поселка Барышевки. Полицейскому выстрелили в шею, когда он вышел на террасу. "К сожалению, медики не смогли спасти ему жизнь", - сказано в сообщении.

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Открыто уголовное производство по статье за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (по ст. 348 УК). Злоумышленнику грозит лишение свободы от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Теги: Барышевка, полиция, убийство, киевская область
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