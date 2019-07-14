Под Николаевом авто врезалось в группу детей-велосипедистов

Фото: Новости N

Под Николаевом автомобиль врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате пострадало шестеро детей. Об этом сообщает местное издание Новости N.

Авария произошла днем в воскресенье на трассе Николаев-Снигиревка. Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды.

В районе поворота на село Красное водитель "Лады" начал обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев двигавшийся грузовик, водитель резко перестроился в свою полосу, но не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов. После столкновения автомобиль слетел в кювет.

Пострадавшие - девочки в возрасте 14-17 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в областную детскую больницу города Николаева. В автомобиле никто не пострадал.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 286 УК. Санкция предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.