Под Николаевом разгромили оккупантов. Большинство из них – военные предатели 2014 года

Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, которые в 2014 году предали наше государство и перешли на сторону РФ в Крыму. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"С тех пор СБУ поименно определила каждого изменника и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории, – говорится в сообщении. – Теперь путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину".

Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ, в частности, таблицу позывных, номера мобильных телефонов, флеш-носители, SIM-карты и личные документы российских оккупантов.

5 марта русские военные ударили по украинским позициям возле Николаева по реактивной системе залпового огня "Смерч", защитники Украины в ответ убили 70 и ранили 300 врагов.

Юрий Смирнов

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