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Под Николаевом разгромили оккупантов. Большинство из них – военные предатели 2014 года

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 11:52
Под Николаевом разгромили оккупантов. Большинство из них – военные предатели 2014 года - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, которые в 2014 году предали наше государство и перешли на сторону РФ в Крыму. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"С тех пор СБУ поименно определила каждого изменника и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории, – говорится в сообщении. – Теперь путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину".

Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ, в частности, таблицу позывных, номера мобильных телефонов, флеш-носители, SIM-карты и личные документы российских оккупантов.

Под Николаевом разгромили оккупантов. Большинство из них – военные предатели 2014 года
Юрий Смирнов
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Николаев предатели
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