Под Одессой оккупанты готовят высадку десанта, сбрасывают кассетные бомбы – Генштаб
04.03.2022, 07:26
Одесса (Фото: depositphotos.com)
Россия продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затоки и Черноморска. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В частности, в Черном море морская группировка российских оккупантов выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.
Десант прикрывают отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.
Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье Россия привлекает бомбардировщики Су-24М и сбрасывает кассетные бомбы РБК-500. Прикрытие снабжается истребителями Су-30СМ, сообщили в Генштабе.
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