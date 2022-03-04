Под Одессой оккупанты готовят высадку десанта, сбрасывают кассетные бомбы – Генштаб

Россия продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затоки и Черноморска. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в Черном море морская группировка российских оккупантов выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.

Десант прикрывают отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.

Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье Россия привлекает бомбардировщики Су-24М и сбрасывает кассетные бомбы РБК-500. Прикрытие снабжается истребителями Су-30СМ, сообщили в Генштабе.

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Юрий Смирнов

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