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Под Одессой оккупанты готовят высадку десанта, сбрасывают кассетные бомбы – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 07:26
Под Одессой оккупанты готовят высадку десанта, сбрасывают кассетные бомбы – Генштаб - Фото
Одесса (Фото: depositphotos.com)

Россия продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затоки и Черноморска. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в Черном море морская группировка российских оккупантов выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.

Десант прикрывают отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.

Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье Россия привлекает бомбардировщики Су-24М и сбрасывает кассетные бомбы РБК-500. Прикрытие снабжается истребителями Су-30СМ, сообщили в Генштабе.

Читайте также: Зеленский: Россия хочет разрушить Одессу, но увидит только дно Черного моря

Юрий Смирнов
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