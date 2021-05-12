Под разрушенным реактором ЧАЭС растет плотность потока нейтронов, в пределах нормы – НАН

Под разрушенным реактором Чернобыльской атомной электростанции растет плотность потока нейтронов, но рост не превышает пределы нормы. Об этом сообщает институт проблем безопасности атомных электростанций Национальной академии наук.

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Как отмечается, после установления нового безопасного конфайнмента (НБК) "Арка" в течение более четырех лет действительно наблюдается рост плотности потока нейтронов на периферии скопления топливосодержащих материалов (ТСМ) в одном из подреакторных помещений объекта "Укрытие" (в помещении 305/2).

Однако, заявляют в НАН, на сегодняшний день этот рост не превышает установленных пределов, контролируемых с помощью штатной системы контроля ядерной безопасности.

Сообщается, что еще в 2015 году было предусмотрено, что если внутрь "Укрытия" перестанет попадать дождевая вода, то плотность потока нейтронов увеличится.

Ученые прогнозируют, что это явление продолжит развиваться, считают необходимым углубленное исследование состояния ТСМ и разработали соответствующую программу мониторинга, но на ее реализацию пока нет ресурсов.

В НАН отмечают, что эта тема не раз поднималась в научных изданиях и на конференциях.

11 мая сообщалось, что в некоторых массах ядерного топлива, погребенных под завалами реакторного зала четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, нарастают реакции деления.

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Наталия Медведева

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