Под Запорожьем упал военно-транспортный самолет Ан-26 – ОВА
22.04.2022, 10:28
В Запорожской области упал военно-транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
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Самолет упал в Вольнянском районе. Он выполнял технический рейс. Обстоятельства крушения устанавливаются, в ОВА обещают сообщить детали позже.
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