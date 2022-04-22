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Под Запорожьем упал военно-транспортный самолет Ан-26 – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 10:28

В Запорожской области упал военно-транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

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Самолет упал в Вольнянском районе. Он выполнял технический рейс. Обстоятельства крушения устанавливаются, в ОВА обещают сообщить детали позже.

Под Запорожьем упал военно-транспортный самолет Ан-26 – ОВА

Марк Сировой
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авиакатастрофа самолет крушение Запорожье Ан-26
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