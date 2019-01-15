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15.01.2019, 11:20

Поджог центра венгров в Ужгороде: назвали возможного заказчика

Поджог центра венгров в Ужгороде: назвали возможного заказчика - Фото
Фото: zk.npu.gov.ua

В роли заказчика поджога в Ужгороде, возможно, выступил Мануэль Оксенрайтер - сподвижник АдГ, который известен прокремлевскими взглядами

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Михал Прокопович, главный подозреваемый по делу о поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде в Закарпатской области Украины в 2018 году, на суде в Кракове заявил, что в роли заказчика преступления выступил гражданин Германии Мануэль Оксенрайтер. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным газеты Der Tagesspiegel, Оксенрайтер - сотрудник бюро Маркуса Фронмайера депутата бундестага  от правопопулистской Альтернативы для Германии (АдГ) в федеральной земле Баден-Вюртенберг.

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По словам гражданина Польши Прокоповича, задание найти исполнителей преступления он получил именно от Оксенрайтера. 

"Все действия были осуществлены согласно с четкими инструкциями Мануэля Оксенрайтера. Моей инициативы в этом не было. Основной целью было не разжечь межнациональную вражду, а скомпрометировать "украинских бандеровцев", - заявил Прокопович.

Оксенрайтер, предположительно, отдал указания относительно конкретной даты, а также деталей того, как должен был быть осуществлен поджог.

СМИ сообщает, что позднее он потребовал отправить ему для отчета кадры видеосъемки с места событий.

"За всю операцию Прокопович получил 1500 евро, а также деньги для приобретения билета на самолет. Связь с заказчиком поддерживалась через мессенджер Telegram", - отмечается в сообщении.

Сам Оксенрайтер свою причастность к поджогу Венгерского культурного центра отрицает, называя эту версию "чушью".

Он является редактором правого немецкого журнала Zuerst!.

По данным СМИ, в течение последних пяти лет прокремлевский журналист часто выступал в росСМИ, выражая, в частности, поддержку пророссийским боевикам в Донбассе.

7 марта 2018 года общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

Читайте также: СБУ: Поджог Венгерского центра курировали спецслужбы РФ

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Теги: ужгород, альтернатива для германии, поджог центра венгров, Мануэль Оксенрайтер
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