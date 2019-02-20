Пограничники стреляли по контрабандистам, двое ранены

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники отделения Красноильск, патрулировавшие границу на Буковине, применили оружие против напавших на них контрабандистов, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня около 13:30 - пограничный наряд сообщил об обнаружении движущейся в направлении границы группы более 10 человек с упаковками сигарет. Увидев пограничников, неизвестные бросили упаковки с сигаретами (около 20 ящиков) и начали убегать. Но уже через несколько минут, поняв, что их гораздо больше, чем пограничников, вернулись, чтобы силой отбить брошенные ящики.

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Слободян пишет, что пограничники открыли огонь, поскольку должны были прекратить незаконные действия нарушителей и опасались, что нарушители отберут у них оружие. В результате два человека получили пулевые ранения нижних конечностей. Пострадавших доставили в городскую больницу.

Отмечается, что пограничники проинформировали об инциденте полицию и другие правоохранительные органы.

В ноябре сообщалось, что в Закарпатье грузовой поезд вез вагон контрабандных сигарет.