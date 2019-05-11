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11.05.2019, 12:42

Пограничники задержали браконьеров в Азовском море

Пограничники задержали браконьеров в Азовском море - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

По данным ООС, на дне лодки нарушителей незаконно находились 87 штук камбалы

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Пограничники из состава объединенных сил задержали браконьеров в Азовском море. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Во время планового несения службы тактические группы корабельно-катерного состава Мариупольского отряда морской охраны на расстоянии одной мили к востоку от Бердянской косы обнаружили моторную лодку, на которой рыбаки быстро вынимали сетки.

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"Пытаясь избежать ответственности, нарушители быстро бросились бежать, не обращая внимания на требование пограничников остановиться. Уже через несколько минут они были задержаны", - отметили в пресс-центре.

На борту лодки пограничники обнаружили трех граждан без разрешительных документов на право вылова живых биоресурсов. На дне лодки также находилось 87 штук камбалы (калкана азовского) и 70 метров сетей.

Лодку с нарушителями на борту сопроводили к берегу, где установили личности граждан Украины, ими оказались жители Бердянска.

Нарушителей привлекли к административной ответственности за злостное неповиновение законным требованиям военнослужащих Госпогранслужбы, нарушение пограничного режима и нарушение правил использования объектов животного мира.

Пограничники Херсонского отряда задержали на побережье Черного моря около Приморского троих браконьеров с уловом креветок, атерины и крабов.

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Теги: пограничники, азовское море, браконьеры
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