Похитители более года пытали мужчину ради квартиры: полиция, фото

Фото: прокуратура Киева

Двое мужчин похитили киевлянина и более года держали в хозяйственном помещении в селе Яготин Киевской области с целью завладеть его двухкомнатной квартирой в Подольском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что подозреваемые в преступлении воспользовались "социальной незащищенностью" одинокого 46-летнего мужчины, подстерегли возле дома и похитили в феврале 2018 года. Его освободили в марте 2019 года.

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"Во время незаконного содержания к мужчине постоянно применяли физическое насилие, в том числе наносили удары металлической трубой и прутьями, чтобы заставить его подписать документы на отчуждение его жилья", - сказано в сообщении.

Против задержанных открыли уголовные дела. На квартиру потерпевшего наложен арест, чтобы не допустить нарушения его права собственности. Сам мужчина теперь в безопасности.





Фото: прокуратура Киева