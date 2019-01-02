Похвастался гранатой: в Тернополе произошел взрыв, погиб человек

Фото: пресс-служба полиции

В Тернополе в результате взрыва один человек погиб, двое попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

Сообщается, что несчастный случай произошел около 16:00 на улице Макаренко в однокомнатной квартире. Взрыв прогремел на втором этаже, ударная сила выбила стекла.

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На месте происшествия полицейские обнаружили тело мужчины, на пальце которого висело кольцо, вероятно, что от гранаты. Рядом с трупом лежало двое раненых, их доставили в больницу.

По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Степана Яцуха, на момент взрыва в квартире было четыре человека. Владелец помещения говорит, что погибший - его сосед. Они смотрели телевизор и распивали спиртные напитки. У знакомого была граната. Он ей хвастался, и в результате неосторожного обращения - она взорвалась.

Окончательную причину взрыва установит следствие. На месте происшествия работают криминалисты, оперативники, взрывотехники.

Отмечается, что в результате взрыва утечки газа не произошло. Коммуникации не повреждены.

Вечером 14 ноября в Запорожье неизвестный бросил гранату, в результате взрыва которой пострадил три человека, и скрылся.