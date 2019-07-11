Пожар на шахте в Днепропетровской области: есть пострадавшие

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В Днепропетровской области на шахте им. М.И. Сташкова ДТЭК Павлоградуголь произошел пожар, шесть горняков госпитализировали в больницу. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"10 июля в 11:11 в селе Марьина Роща Петропавловского района на шахте им. М.И. Сташкова ДТЭК Павлоградуголь из-за короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536 северного бортового штрека на горизонте 350 метров. В результате шесть горняков с легкими травмами госпитализированы в больницу", - отметили в пресс-службе.

На момент пожара в шахте находилось 329 горняков, из них 28 на аварийном участке. Всех подняли на поверхность.

По состоянию на 07:00 11 июля военизированные горноспасательные отряды занимаются ликвидацией пожара.

14 июня 2018 года в оккупированном поддерживаемыми Россией террористами Донецке на территории шахты Куйбышевская произошел пожар.