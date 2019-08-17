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Пожар в Одессе. ГБР открыло дело против сотрудников ГСЧС

Пожар в Одессе. ГБР открыло дело против сотрудников ГСЧС - Фото
Фото: dsns.gov.ua
17.08.2019, 17:00

Проверяются действия сотрудников ГСЧС при осуществлении ими проверок системы противопожарной безопасности

Госбюро расследований открыло уголовное дело против сотрудников Государственно службы по чрезвычайным ситуациям, ненадлежащее исполнение обязанностей которыми привело к пожару в гостинице "Токио стар". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Расследование ведет управление ГБР, расположенное в Николаеве.

Следователи проверяют выполнение служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области при осуществлении ими проверок системы противопожарной безопасности.

Квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК).

При этом в ГБР отметили, что расследование по факту пожара осуществляет ГУ Нацполиции в Одесской области.

По предварительной информации бюро, пожар возник вследствие нарушения требований пожарной безопасности.

На момент возникновения пожара в помещении отеля работало 270 номеров. 136 человек эвакуированы, 10 госпитализированы.

  • В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио стар". На время пожара в гостинице находилось около 200 человек.
  • Представитель ГСЧС, пытавшийся провести в июле плановую проверку противопожарной безопасности, не был допущен в отель, заявил на брифинге заместитель директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Павел Афанасьев.
  • Начальник Нацполиции в Одесской области Олег Бех назвал три версии причины пожара в одесском отеле "Токио Стар".
  • Владелец отеля, Вадим Черный, заявил, что готов нести ответственность, если вина будет установлена, сообщило Hromadske.
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одесса пожар гостиница Токио Стар
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