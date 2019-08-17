Пожар в Одессе. ГБР открыло дело против сотрудников ГСЧС

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Госбюро расследований открыло уголовное дело против сотрудников Государственно службы по чрезвычайным ситуациям, ненадлежащее исполнение обязанностей которыми привело к пожару в гостинице "Токио стар". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Расследование ведет управление ГБР, расположенное в Николаеве.

Следователи проверяют выполнение служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области при осуществлении ими проверок системы противопожарной безопасности.

Квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК).

При этом в ГБР отметили, что расследование по факту пожара осуществляет ГУ Нацполиции в Одесской области.

По предварительной информации бюро, пожар возник вследствие нарушения требований пожарной безопасности.

На момент возникновения пожара в помещении отеля работало 270 номеров. 136 человек эвакуированы, 10 госпитализированы.