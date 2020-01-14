Полиция: Банда под видом участников АТО вымогала деньги

Установлено, что банда получила с помощью вымогательства 11 млн грн (Фото: depositphotos.com)

Полиция осуществляет досудебное расследование в отношении восьми участников преступной организации, которые, с угрозами убийства, похищали людей и вымогали деньги. Об этом сообщает Нацполиция.

Сейчас следователи Нацполиции установили причастность группы к совершению четырех эпизодов с требованием около 11 000 000 грн. Полицейские устанавливают других пострадавших граждан.



Установлено, что ориентировочно в 2019 году 26-летний гражданин России создал преступную организацию. Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, подозреваемые представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги. "Работали" они по заказу третьих лиц, для прикрытия использовали различные субъекты хозяйствования.

Подозреваемым инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст.189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса, им грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас лидер банды объявлен в международный розыск, еще четверо - в государственный. Остальные трое подозреваемых уже задержаны.

В апреле 2019 года Харьковские полицейские задержали группу людей , которых подозревали в том, что они в течение семи последних лет совершали вооруженные разбойные нападения на инкассаторов.

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