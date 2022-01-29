Полиция: В Харьковской области 20-летний юноша под видом женщин выманивал деньги у мужчин

Нацполиция Харьковской области заявляет, что раскрыла 20-летнего юношу, который выманивал у мужчин деньги, общаясь на сайтах знакомств от имени молодых женщин. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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"Установлено, что 20-летний юноша размещал объявления на сайтах знакомств и общался от имени девушки", – заявляют в полиции.

В ходе переписки он якобы предлагал жертвам вместе посетить какое-нибудь культурное мероприятие (киносеанс, концерт, выставку) и высылал ссылку на фишинговый сайт по продаже онлайн-билетов.

Во время покупки потерпевшие заполняли форму с указанием реквизитов своих банковских карт, "таким образом мошенник получал доступ к персональным данным и частной информации о банковских картах потерпевших и при помощи разных платежных систем перечислял средства на подконтрольные ему счета", отмечают правоохранители.

Обыски по месту жительства 20-летнего подозреваемого полицейские провели с привлечением бойцов спецназа. Изъяли компьютер, мобильные телефоны и банковские карты. Открыто дело по статье о мошенничестве, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В апреле 2021 года российский фишинговый сайт под видом "Дія" собирал данные банковских карт.

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Владислав Сердюк

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