Полиция задержала киборга-россиянина Зеленого. МВД обещает не выдавать его России

В Житомире полиция задержала добровольца ДУК Правого сектора, защитника Донецкого аэропорта и Песок, Леонида Чемоданова (позывной Зеленый). Он осужден в России и находится в международном розыске по линии Интерпола, однако выдавать РФ его не намерены, сообщил LIGA.net собеседник в руководстве Министерства внутренних дел.

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Чемоданов был задержан 18 мая в рамках дела о незаконном хранении группой лиц оружия и боеприпасов, сообщил собеседник. Следствие считает, что он незаконно хранил в одном из гаражей Житомира привезенные из зоны АТО/ООС оружие и боеприпасы.

По словам собеседника, во время обысков по месту жительства Чемоданова был изъят пистолет, вид на жительство и паспорт гражданина РФ, в котором, согласно выводу судебной экспертизы, было переклеено фото.

Собеседник также сообщил, что для установления анкетных данных у задержанного взяли образцы ДНК и отпечатков пальцев. Они совпали с отпечатками из базы Интерпола, которые принадлежат Алексею Петрову – гражданину России, осужденному в РФ в 2009 году за разбой и находящемуся в активном международном розыске с 3 марта 2021-го.

Собеседник заверил LIGA.net, что задержанного "никто никуда не выдает". Сейчас решается вопрос о его временном аресте.

В декабре 2020-го Зеленый рассказывал в интервью Цензор.нет, что переехал в Украину еще до российско-украинской войны. С началом агрессии РФ отправился на фронт, защищал ДАП и Пески.

В том же интервью он говорил, что его вызывали в СБУ для проверки личности. Он также опасался, что в случае выдворения в РФ его там арестуют, посадят и убьют в тюрьме, поскольку Россия считает Правый сектор террористической организацией.

Марк Сировой , Юрий Смирнов

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