Взрыв во дворе ректора: полиция нашла записку "помни о смерти"

Фото - Нацполиция тернопольской области

4 сентября во дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого в селе Петрыкив прогремел взрыв. Полиция изъяла на месте взрыва записку с надписью "memento mori" (Помни о смерти - ред.). Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

В полиции сообщили, что взрывной предмет был начинен металлическими составляющими и сдетонировал тогда, когда потерпевший поднял его.

Сейчас полиция рассматривает несколько версий: личный конфликт, вымогательство средств, общественная и профессиональная деятельность потерпевшего.

Злоумышленник оставил найденную полицией записку возле взрывного устройства.