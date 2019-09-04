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Взрыв во дворе ректора: полиция нашла записку "помни о смерти"

Взрыв во дворе ректора: полиция нашла записку "помни о смерти" - Фото
Фото - Нацполиция тернопольской области
04.09.2019, 15:28

Сегодня с утра на ректора ТНЭУ Андрея Крысоватого совершили покушение

4 сентября во дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого в селе Петрыкив прогремел взрывПолиция изъяла на месте взрыва записку с надписью "memento mori" (Помни о смерти - ред.). Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области

В полиции сообщили, что взрывной предмет был начинен металлическими составляющими и сдетонировал тогда, когда потерпевший поднял его. 

Сейчас полиция рассматривает несколько версий: личный конфликт, вымогательство средств, общественная и профессиональная деятельность потерпевшего. 

Злоумышленник оставил найденную полицией записку возле взрывного устройства.

  • 4 сентября полиция сообщила, что на ректора одного из тернопольских университетов совершили покушение
  • Пострадавшие ректор и его жена в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. 
  • На месте работали пиротехники, кинологи, группы районной полиции и криминалисты. 
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