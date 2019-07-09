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09.07.2019, 20:27

Появились новые подробности о задержанном в Иране украинце

Появились новые подробности о задержанном в Иране украинце - Фото
Артемий Сурин (фото - facebook.com/artsurin)

Украинское посольство подготовило ноту о нарушении прав гражданина Украины на защиту в суде и во время следствия

Украинского путешественника Артема Сурина, которого в Иране арестовали по обвинению в шпионаже, вывезли из тюрьмы на допрос в Корпус стражей исламской революции. Об этом в Facebook сообщил Александр Кислун, президент компании One Life, в которой работает Сурин.

По его словам, именно эта иранская спецслужба взяла на себя расследование дела Сурина.

Кислун сообщил, что украинское посольство подготовило ноту о нарушении прав гражданина Украины на защиту в суде и во время следствия.

"Адвокатов и переводчиков не допустили, но на месте работает консульская группа по освобождению гражданина Украины", - написал Кислун.

Сам Сурин вчера сообщил, что в Иране его задержали за наличие дрона.

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Теги: Иран, шпионаж, Артемий Сурин
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