Появились новые подробности о задержанном в Иране украинце

Артемий Сурин (фото - facebook.com/artsurin)

Украинского путешественника Артема Сурина, которого в Иране арестовали по обвинению в шпионаже, вывезли из тюрьмы на допрос в Корпус стражей исламской революции. Об этом в Facebook сообщил Александр Кислун, президент компании One Life, в которой работает Сурин.

По его словам, именно эта иранская спецслужба взяла на себя расследование дела Сурина.

Кислун сообщил, что украинское посольство подготовило ноту о нарушении прав гражданина Украины на защиту в суде и во время следствия.

"Адвокатов и переводчиков не допустили, но на месте работает консульская группа по освобождению гражданина Украины", - написал Кислун.

Сам Сурин вчера сообщил, что в Иране его задержали за наличие дрона.