Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Прокуратура проверит факты издевательств над детьми в Світанке

Прокуратура проверит факты издевательств над детьми в Світанке - Фото
Скриншот с видео
01.11.2019, 15:46

Одна из воспитанниц центра обвинила его сотрудников, представителей охранной фирмы, а также полицейских в физическом насилии против детей

Замгенпрокурора Гюндуз Мамедов поручил прокурору Одесской области провести проверку фактов избиений и сексуального насилия в отношении воспитанников центра социально-психологической реабилитации детей Світанок в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Речь идет об избиении детей, причем не только со стороны воспитателей центра, но и сотрудников правоохранительных органов, унижении, изнасилованиях несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

О какой именно проверке фактов со стороны прокурора идет речь, непонятно, так как известно, что эти факты изучают полиция и ГБР в рамках официального досудебного расследования.

По фактам пыток и других нарушений прав воспитанников Світанка открыто уголовное дело по ч.1 ст. 127 (Пытки), ч.1 ст.137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч.3 ст. 152 (Сексуальное насилие, совершенное группой лиц, или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица), ч.2 ст. 365 (Превышение власти) УК.

Как известно, недавно одна из воспитанниц центра обвинила его сотрудников, представителей частной охранной фирмы, а также сотрудников полиции в физическом насилии против нее и других детей.

Руководство Свитанка отрицает свою вину и заявляет об организованной кампании дискредитации с целью смены руководства в учреждении.  

Подробная информация об этом случае в блоге одесского волонтера Зои Мельник на Думской. Она - на стороне выступившей с обвинениями девушки. Насколько объективно и достоверно ее изложение событий, неизвестно.

По сообщению Думской, в Світанке побывала группа психологов из Службы по делам детей. Специалисты изучили психоэмоциональное состояние воспитанников и определили состояние детей как "критичное и требующее оперативного вмешательства".

Фигурантки скандала стали героинями ток-шоу "Касается каждого" на телеканале Интер.

Напишите нам
насилие одесса світанок реабилитационный центр Зоя Мельник
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 