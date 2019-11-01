Прокуратура проверит факты издевательств над детьми в Світанке

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Замгенпрокурора Гюндуз Мамедов поручил прокурору Одесской области провести проверку фактов избиений и сексуального насилия в отношении воспитанников центра социально-психологической реабилитации детей Світанок в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Речь идет об избиении детей, причем не только со стороны воспитателей центра, но и сотрудников правоохранительных органов, унижении, изнасилованиях несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

О какой именно проверке фактов со стороны прокурора идет речь, непонятно, так как известно, что эти факты изучают полиция и ГБР в рамках официального досудебного расследования.

По фактам пыток и других нарушений прав воспитанников Світанка открыто уголовное дело по ч.1 ст. 127 (Пытки), ч.1 ст.137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч.3 ст. 152 (Сексуальное насилие, совершенное группой лиц, или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица), ч.2 ст. 365 (Превышение власти) УК.

Как известно, недавно одна из воспитанниц центра обвинила его сотрудников, представителей частной охранной фирмы, а также сотрудников полиции в физическом насилии против нее и других детей.

Руководство Свитанка отрицает свою вину и заявляет об организованной кампании дискредитации с целью смены руководства в учреждении.

Подробная информация об этом случае в блоге одесского волонтера Зои Мельник на Думской. Она - на стороне выступившей с обвинениями девушки. Насколько объективно и достоверно ее изложение событий, неизвестно.

По сообщению Думской, в Світанке побывала группа психологов из Службы по делам детей. Специалисты изучили психоэмоциональное состояние воспитанников и определили состояние детей как "критичное и требующее оперативного вмешательства".

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