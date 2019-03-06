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06.03.2019, 11:50

Пьяный полицейский изрезал ножом патрульного в Киеве: фото

Пьяный полицейский изрезал ножом патрульного в Киеве: фото - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Расследованием обстоятельств драки двух полицейских, во время которой один из них нанес другому многочисленные ножевые ранения, занимается ГБР

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Вечером 5 марта пьяный полицейский-водитель Голосеевского райотделения полиции охраны ранил ножом инспектора патрульной полиции. Об этом с уточнением "по предварительной информации" сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные не проникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.

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Окончательная степень тяжести телесных повреждений патрульного пока не установлена, будет проведена судмедэкспертиза.

ГБР задержало подозреваемого в этом преступлении. Ему инкриминируют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений по ч. 1 ст. 121 УК.

В суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Если вину полицейского докажут, ему грозит 5-8 лет тюрьмы.

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Теги: полиция, ранение, драка, киев, полицейский, нож, конфликт
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