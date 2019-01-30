Расстрелял за футболку: в Славянске узнали имя боевика-палача

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Установлена личность человека, которого подозревают в казни мирного жителя Славянска, совершенной во время оккупации города боевиками в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что боевики задержали 31-летнего горожанина после того, как он вынес из заброшенного дома футболку и брюки, отвезли в милицию и вынесли ему смертный приговор. Приговоренному позвали священника и дали 100 г водки, после чего вывели в соседнюю камеру и расстреляли из автоматов в изоляторе временного содержания. Тело похоронили в общей могиле.

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В полиции подозревают, что казнь совершил 36-летний ранее не судимый местный житель, который стал палачом из идеологических соображений. Его также подозревают в причастности к ряду подобных преступлений, в частности к пыткам людей.

Сейчас подозреваемый находится на оккупированной части Донбасса.

Правоохранители отметили, что продолжают расследовать обстоятельства смерти людей, тела которых были эксгумированы из братских могил в Славянске после освобождения города в 2014 году.

28 января суд признал жительницу Хмельницкого виновной в госизмене и подготовке теракта и приговорил ее к 6 годам лишения свободы.