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14.01.2019, 18:05

Режиссер Лозница: Видео убийства Захарченко - постановочное

Режиссер Лозница: Видео убийства Захарченко - постановочное - Фото
Экс-главарь террористов ДНР Александр Захарченко (скриншот из видеозаписи)

По мнению кинематографиста, автор сюжета невнимательно отнесся к происходящему на втором плане

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Видео, которое якобы зафиксировало убийствов Донецке главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, сделано плохо и неубедительно. Такое мнение высказал режиссер Сергей Лозница в интервью Укринформу.

"Видео очень неубедительно. Сделанное человеком, который не следил за script-continuity ("за сценарием"), не следил за вторым планом. Если вы внимательно посмотрите и разберете его, вы увидите, что машины находятся в разных положениях. Они физически не могут перескочить в другое место за те буквально три или пять секунд ", - объяснил режиссер.

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Лозница добавил, что спецэффекты на видео тоже сделаны очень некачественно и выразил сомнение в его подлинности.

"Да, я думаю, что это постановочное видео", - сказал режиссер.

При этом Лозница не исключил, что это может быть лишь впечатлением, и уточнил, что его слова касаются только анализа самого видео.

Смотрите также: Появилось видео момента взрыва Захарченко в кафе "Сепар"

31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка был уничтожен Захарченко.

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Теги: Александр Захарченко, сергей лозница, взрыв, кафе сепар, Донецк
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