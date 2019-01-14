Режиссер Лозница: Видео убийства Захарченко - постановочное

Экс-главарь террористов ДНР Александр Захарченко (скриншот из видеозаписи)

Видео, которое якобы зафиксировало убийствов Донецке главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, сделано плохо и неубедительно. Такое мнение высказал режиссер Сергей Лозница в интервью Укринформу.

"Видео очень неубедительно. Сделанное человеком, который не следил за script-continuity ("за сценарием"), не следил за вторым планом. Если вы внимательно посмотрите и разберете его, вы увидите, что машины находятся в разных положениях. Они физически не могут перескочить в другое место за те буквально три или пять секунд ", - объяснил режиссер.

Реклама

Лозница добавил, что спецэффекты на видео тоже сделаны очень некачественно и выразил сомнение в его подлинности.

"Да, я думаю, что это постановочное видео", - сказал режиссер.

При этом Лозница не исключил, что это может быть лишь впечатлением, и уточнил, что его слова касаются только анализа самого видео.

Смотрите также: Появилось видео момента взрыва Захарченко в кафе "Сепар"

31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка был уничтожен Захарченко.