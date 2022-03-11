РФ не достигла запланированных целей из-за сильного сопротивления Украины – МО Британии
11.03.2022, 08:32
Захваченный ССО ЗРПК "Панцирь-С1" (фото - Комадования ССО)
Очень маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением. Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
По их данным, российские сухопутные войска продолжают добиваться ограниченного прогресса.
"Проблемы материально-технического обеспечения, тормозившие продвижение России, сохраняются, как и сильное сопротивление Украины", – говорится в сообщении.
Россия, вероятно, стремится перезагрузить свои силы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни. Это может включать сделки против Киева, добавляют в разведке.
- 9 марта британская разведка сообщала, что украинские средства ПВО достигли значительных успехов в борьбе с современными боевыми самолетами России, что, вероятно, помешало им достичь какой-то степени контроля над воздухом.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии