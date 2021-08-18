"Родился в рубашке". Данилюк едва не разбился на мотоцикле
18.08.2021, 14:05
Александр Данилюк (в центре) (Фото – Олександр Данилюк, Facebook)
Бывший министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк вчера, 17 августа, чуть не разбился на мотоцикле из-за упавшего дерева. Об этом Данилюк сообщил в Facebook.
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По словам Данилюка, он вчера ночью возвращался на мотоцикле домой по дороге в лесу, и перед ним из-за порыва ветра упало засохшее дерево. Данилюку удалось перескочить его: "Пролетел метров за 40, "остановился" в метрах 100", – сообщил он.
"Родился в рубашке", – прокомментировал Данилюк инцидент. По его словам, полиция приехала примерно через полчаса и оттянула дерево на обочину.
- 29 июля 2021 года Данилюка не допустили к участию в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности.
- 6 августа Данилюк подал в суд на комиссию конкурса.
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