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Родным военных звонят с фейковыми сообщения: как распознать врага

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 12:01

Родным и близким украинских бойцов поступают фейковые звонки с номеров военнослужащих. Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram.

Отмечается, что родным и близким говорят недостоверную информацию о состоянии и месте пребывания военных.

Если такие звонки будут поступать, то следуют задать вопрос, ответ на который знаете только вы двое, например такие:

– название детсада, в который ходил;

– номер школы, в которой учился;

– день рождение матери.

 

Марк Сировой
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ВСУ война военные фейки
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