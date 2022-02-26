Родным военных звонят с фейковыми сообщения: как распознать врага
26.02.2022, 12:01
Родным и близким украинских бойцов поступают фейковые звонки с номеров военнослужащих. Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram.
Отмечается, что родным и близким говорят недостоверную информацию о состоянии и месте пребывания военных.
Если такие звонки будут поступать, то следуют задать вопрос, ответ на который знаете только вы двое, например такие:
– название детсада, в который ходил;
– номер школы, в которой учился;
– день рождение матери.
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