Россия нанесла авиаудар по аэродрому в Василькове: детонируют боеприпасы на складе

Российские оккупанты нанесли мощный авиаудар по Василькову. Около семи утра враг сбросил не менее шести ракет в район военного аэродрома. Об этом сообщает полиция в Киевской области.

В результате поврежден склад с боеприпасами, детонируют снаряды. Вспыхнул пожар.

Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информация о потерпевших уточняется.

Ранее стало известно, что в результате авиаудара 12 марта в Василькове горит нефтебаза. Кроме того, оккупанты ночью обстреляли нефтебазу в Крячках.

Юрий Смирнов

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