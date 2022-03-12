Россия нанесла авиаудар по аэродрому в Василькове: детонируют боеприпасы на складе
12.03.2022, 09:37
Фото - скриншот видео полиции Киевской области
Российские оккупанты нанесли мощный авиаудар по Василькову. Около семи утра враг сбросил не менее шести ракет в район военного аэродрома. Об этом сообщает полиция в Киевской области.
В результате поврежден склад с боеприпасами, детонируют снаряды. Вспыхнул пожар.
Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах. Информация о потерпевших уточняется.
Ранее стало известно, что в результате авиаудара 12 марта в Василькове горит нефтебаза. Кроме того, оккупанты ночью обстреляли нефтебазу в Крячках.
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