Россия нанесла авиаудар по Белой Церкви: повреждено 20 домов, есть пострадавшие – видео
05.03.2022, 10:33
Фото - полиция Киевской области
Российские оккупанты нанесли авиаудар по Белой Церкви. В результате повреждены почти 20 жилых домов, есть пострадавшие. Об этом сообщает полиция Киевской области.
На месте происшествия работают полиция и ГСЧС. Информация уточняется.
На месте происшествия работают полиция и ГСЧС. Информация уточняется.
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