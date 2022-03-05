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Россия нанесла авиаудар по Белой Церкви: повреждено 20 домов, есть пострадавшие – видео

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 10:33
Россия нанесла авиаудар по Белой Церкви: повреждено 20 домов, есть пострадавшие – видео - Фото
Фото - полиция Киевской области
Российские оккупанты нанесли авиаудар по Белой Церкви. В результате повреждены почти 20 жилых домов, есть пострадавшие. Об этом сообщает полиция Киевской области.

На месте происшествия работают полиция и ГСЧС. Информация уточняется.

Россия нанесла авиаудар по Белой Церкви: повреждено 20 домов, есть пострадавшие – видео
Россия нанесла авиаудар по Белой Церкви: повреждено 20 домов, есть пострадавшие – видео




Юрий Смирнов
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авиаудар белая церковь
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