Россия нанесла новый удар по Харькову: горит областное управление полиции – видео

Российские оккупационные войска нанесли удар по зданию областного управления Национальной полиции. Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также российские ракеты попали в здание социологического факультета университета имени Каразина, которое находится через дорогу от строения МВД.

По информации ГСЧС, в результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. Число пострадавших и разрушений уточняется.

Юрий Смирнов

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