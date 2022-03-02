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Россия нанесла новый удар по Харькову: горит областное управление полиции – видео

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 08:38
Россия нанесла новый удар по Харькову: горит областное управление полиции – видео - Фото
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Российские оккупационные войска нанесли удар по зданию областного управления Национальной полиции. Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также российские ракеты попали в здание социологического факультета университета имени Каразина, которое находится через дорогу от строения МВД.

По информации ГСЧС, в результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. Число пострадавших и разрушений уточняется.

Россия нанесла новый удар по Харькову: горит областное управление полиции – видео

Россия нанесла новый удар по Харькову: горит областное управление полиции – видео
Юрий Смирнов
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