Россия нанесла новый удар по Харькову: горит областное управление полиции – видео
02.03.2022, 08:38
Фото - скриншот
Российские оккупационные войска нанесли удар по зданию областного управления Национальной полиции. Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Также российские ракеты попали в здание социологического факультета университета имени Каразина, которое находится через дорогу от строения МВД.
По информации ГСЧС, в результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. Число пострадавших и разрушений уточняется.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии