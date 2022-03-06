Россия нанесла ракетный удар по частным секторам в Житомирской области: есть жертвы

В результате ракетного удара по частному сектору в Коростене (Житомирская область) погиб один человек и двое травмированы. Об этом сообщает ГСЧС.

В Коростене разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением одного здания. Спасены пятеро детей из подвального помещения.

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Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по частному сектору в Овруче (Житомирская область), разрушены 15 частных жилых домов, из них пять полностью. Предварительно жертв и пострадавших нет.

4 марта оккупанты нанесли удар по 25-му лицею Житомира.

Юрий Смирнов

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