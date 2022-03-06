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Россия нанесла ракетный удар по частным секторам в Житомирской области: есть жертвы

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 08:27
Россия нанесла ракетный удар по частным секторам в Житомирской области: есть жертвы - Фото
Результат ракетного удару по Овручу

В результате ракетного удара по частному сектору в Коростене (Житомирская область) погиб один человек и двое травмированы. Об этом сообщает ГСЧС.

В Коростене разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением одного здания. Спасены пятеро детей из подвального помещения.

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Результат удару по Коростеню (фото – ДСНС)

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по частному сектору в Овруче (Житомирская область), разрушены 15 частных жилых домов, из них пять полностью. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Россия нанесла ракетный удар по частным секторам в Житомирской области: есть жертвы

4 марта оккупанты нанесли удар по 25-му лицею Житомира.

Юрий Смирнов
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Коростень Овруч ракетный удар житомирская область
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