Россия нанесла ракетный удар по частным секторам в Житомирской области: есть жертвы
06.03.2022, 08:27
Результат ракетного удару по Овручу
В результате ракетного удара по частному сектору в Коростене (Житомирская область) погиб один человек и двое травмированы. Об этом сообщает ГСЧС.
В Коростене разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением одного здания. Спасены пятеро детей из подвального помещения.
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Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по частному сектору в Овруче (Житомирская область), разрушены 15 частных жилых домов, из них пять полностью. Предварительно жертв и пострадавших нет.
4 марта оккупанты нанесли удар по 25-му лицею Житомира.
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