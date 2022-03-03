Россия обстреляла нефтебазу в Чернигове: горит резервуар с дизельным топливом – видео
03.03.2022, 09:39
Фото – ГСЧС
3 марта около 8:10 российские оккупанты обстреляли территория комбината Астра, снаряд попал в нефтебазу. Об этом сообщает ГСЧС.
В результате обстрела загорелась резервуарная группа общей емкостью 3000 куб. м дизельного топлива.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии