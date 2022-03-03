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Россия обстреляла нефтебазу в Чернигове: горит резервуар с дизельным топливом – видео

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 09:39
Россия обстреляла нефтебазу в Чернигове: горит резервуар с дизельным топливом – видео - Фото
Фото – ГСЧС

3 марта около 8:10 российские оккупанты обстреляли территория комбината Астра, снаряд попал в нефтебазу. Об этом сообщает ГСЧС. 

В результате обстрела загорелась резервуарная группа общей емкостью 3000 куб. м дизельного топлива.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Россия обстреляла нефтебазу в Чернигове: горит резервуар с дизельным топливом – видео

Россия обстреляла нефтебазу в Чернигове: горит резервуар с дизельным топливом – видео

Юрий Смирнов
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обстрел чернигов нефтебаза Айстра
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