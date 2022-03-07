Россия продолжает использовать беларуские аэродромы для ударов по Украине – Генштаб

7 марта ночью российские оккупанты продолжили наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины. Для этого они продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Россияне производят обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах, говорят в Генштабе.

Так, Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Имеют место многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности солдат-захватчиков.

ВСУ осуществляют оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения, сдается в плен, добавили в Генштабе.

6 марта Генштаб сообщил, что в населенном пункте Липцы Харьковской области оккупанты забирают телефоны у местных жителей, заставляют надевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки.

Юрий Смирнов

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