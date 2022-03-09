Россия размышляет над отправкой 800 военных из Приднестровья – сводка от Генштаба

В связи с многочисленными потерями личного состава Россия проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов во временно оккупированном Крыму, Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сообщает Генштаб ВСУ.

Также, по его данным, враг активизировал набор добровольцев для войны с Украиной.

Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии.

"Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние указанного личного состава остается на низком уровне ", – отмечают в Генштабе.

Во временно оккупированных населенных пунктах Черниговской области враг прячет вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов. Также использует больницы для оказания медицинской помощи раненому личному составу.

В Херсонской области российские войска, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении Николаева, добавляет Генштаб.

В целом, силы обороны продолжают вести оборонную операцию в пределах определенных операционных зон.

На Северном и Северо-западном направлениях продолжаются бои и действия в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, продолжается оборона Чернигова.

Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определенные рубежи.

На Южном направлении силы обороны прикрывают государственную границу Украины и морское побережье, охрану аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Юрий Смирнов

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