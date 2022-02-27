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Россия захватила два украинских судна в Черном море. Экипаж не выходит на связь

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 14:37
Россия захватила два украинских судна в Черном море. Экипаж не выходит на связь - Фото
Фото – Госпогранслужба

Российские пираты захватили два украинских судна с мирными экипажами в Черном море. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

26 февраля, объявив "контртеррористическую операцию" в северо-западной части Черного моря, корабли ВМС РФ захватили в плен еще два гражданских украинских судна.

Танкер "Афина", находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Об этом судовладелец танкера немедленно уведомил все компетентные органы в Украине.

Между тем, отслеживая движение судов в данном районе, морские пограничники зафиксировали факт резкого и нелогичного изменения курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз "Принцесса Николь" из румынских вод также направлялся к острову Змеиный.

Почти сразу, как оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них отключили АИС и прекратили выходить на связь.

А уже сегодня утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма.

"Пиратский захват двух судов под украинским флагом с почти 50 мирными членами экипажей, тысячами тонн дизтоплива и зерна унижает и превращает в примитивных грабителей, фактически лишая погон и чести", – считают в Госпогранслужбе.

Накануне та же группа кораблей ВМС РФ захватила поисково-спасательное судно "Сапфир", отправившегося на остров Змеиный с гуманитарной миссией.

Юрий Смирнов
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Госпогранслужба Украины пираты судно черное море
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