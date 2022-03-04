Россия захватила площадку Запорожской АЭС, персонал продолжает работу – Госинспекция
04.03.2022, 07:45
Запорожская АЭС (Фото: пресс-служба Энергоатома)
По состоянию на 07:20 площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.
Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и их эксплуатацию.
Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, повреждены реакторные отделения энергоблока №1, которые не влияют на безопасность энергоблока, сообщили в инспекции.
Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в трудоспособном состоянии. Изменение радиационного состояния на текущее время не зафиксировано.
- 4 марта ночью в результате обстрела Запорожской АЭС россияне попали в энергоблок №1. На АЭС загорелся учебно-тренировочный корпус, пожар на котором был ликвидирован в 06:20.
- 26 февраля российские оккупанты взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, на ее территории фиксируют повышенный уровень радиации.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии