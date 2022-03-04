UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия захватила площадку Запорожской АЭС, персонал продолжает работу – Госинспекция

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 07:45
Россия захватила площадку Запорожской АЭС, персонал продолжает работу – Госинспекция - Фото
Запорожская АЭС (Фото: пресс-служба Энергоатома)

По состоянию на 07:20 площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и их эксплуатацию.

Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, повреждены реакторные отделения энергоблока №1, которые не влияют на безопасность энергоблока, сообщили в инспекции.

Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в трудоспособном состоянии. Изменение радиационного состояния на текущее время не зафиксировано.

Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война России против Украины заэс Запорожская АЭС
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 