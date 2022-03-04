Россия захватила площадку Запорожской АЭС, персонал продолжает работу – Госинспекция

По состоянию на 07:20 площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и их эксплуатацию.

Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, повреждены реакторные отделения энергоблока №1, которые не влияют на безопасность энергоблока, сообщили в инспекции.

Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в трудоспособном состоянии. Изменение радиационного состояния на текущее время не зафиксировано.

4 марта ночью в результате обстрела Запорожской АЭС россияне попали в энергоблок №1. На АЭС загорелся учебно-тренировочный корпус, пожар на котором был ликвидирован в 06:20.

26 февраля российские оккупанты взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, на ее территории фиксируют повышенный уровень радиации.

Юрий Смирнов

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