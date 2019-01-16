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16.01.2019, 13:47

Россия завезла в Донбасс новые виды вооружений - ГУР

Россия завезла в Донбасс новые виды вооружений - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, речь идет о российских технических средствах разведки для борьбы с беспилотниками

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Российское оккупационное командование продолжает использовать временно оккупированных территории Донбасса как полигон для испытаний своих новых образцов вооружений. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Для вооружения разведывательных подразделений российских оккупационных войск с территории РФ завезены новейшие разработки технических средств разведки и экспериментальные образцы оружия, в том числе для повышения эффективности борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, в ОРДЛО также формируются диверсионно-разведывательные группы для оперативного выявления объектов поражения на передовых позициях и в тылу объединенных сил.

15 января сообщалось, что пророссийские наемники продолжают нарушать международные конвенции о запрете применения противопехотных мин и взрывных устройств.

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Теги: боевики, война в донбассе, гур, новое оружие рф
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