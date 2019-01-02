Россиянин купил поддельный паспорт, чтобы попасть в Украину - ГПС

Фото: ГПСУ

Гражданин России пытался попасть в Украину из Турции, сообщает ГПСУ.

Мужчина прилетел в аэропорт Одессы. "Пограничники Одесского отряда обнаружили в его паспорте замену страницы с учредительными данными. Документ россиянина, который, по его словам он приобрел за 2 тысячи долларов, также изъят. Он будет возвращен в страну, из которой прибыл", - отметили в ГПСУ.

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В целом в первый день 2019 года сотрудники Госпогранслужбы в двух столичных и одесском аэропортах во время пограничного контроля обнаружили шестерых иностранцев с чужими и поддельными документами.

Троих правонарушителей пограничники остановили в пункте пропуска "Жуляны".

"Они прилетели из Турции и предоставили документы – паспорта и ID-карты граждан Болгарии, которые, как установили пограничники, принадлежащие другим лицам... Кроме того, выяснилось, что мать и двое ее детей имели при себе действительные документы – граждан Турции. Иностранцев отправили обратным рейсом в Стамбул", - сообщила служба.

В пункте пропуска "Борисполь" обнаружены двое иностранцев с поддельными паспортами граждан Парагвая. Пограничники установили, что в паспортах заменены страницы с учредительными данными. Иностранцев, у которых при себе нашли действительные паспорта граждан Ирана, через границу также не пропустили. Поддельные документы изъяты.

Всем иностранцам запрещен въезд в Украину сроком на три года.

23 декабря - т.е., за три дня до отмены военного положения - в ГПСУ сообщили, что за время его действия в Украину не пустили более 1,5 тыс. граждан России.