В Донбассе обнаружили индийцев и вьетнамцев: фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Луганской области пограничники из состава объединенных сил ликвидировали канал переправки из России незаконных мигрантов - граждан Индии и Вьетнама. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Через час недалеко от места задержания, на окраине пограничного села Рассыпное Троицкого района Луганской области, пограничники обнаружили двух местных жителей, которые скрывались от пограничного наряда в лесополосе. Оперативники быстро выяснили причину их такого поведения - они оказались пособниками в незаконной переправке лиц через границу", - отметили в штабе.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

По данным штаба ООС, накануне одному из задержанных украинцев позвонил россиянин, также местный житель приграничья, и сообщил о необходимости встречи на границе иностранцев, которых в дальнейшем надо будет доставить в тыловые районы Украины.

"За это гражданин России пообещал денежное вознаграждение в размере $650. Всего же, по словам задержанных незаконных мигрантов, они заплатили за "путешествие" через украинскую границу $3800, большую часть которых присвоил российский организатор преступления из РФ", - подчеркнули в штабе.

В пресс-центре уточнили, что, несмотря на неопровержимые доказательства нарушения государственной границы группой лиц, российская сторона отказалась принимать назад иностранцев.

Начато досудебное расследование по ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через госграницу).

17 августа 2018 года в Польше задержали гражданина Украины, который пытался нелегально перевести через границу несколько человек.