Российские оккупанты расстреляли авто с пенсионерами в Макарове: супруги погибли
10.03.2022, 16:55
Фото: Полиция Киевской области
В пгт Макаров Бучанского района, который расположен недалеко от Киева у трассы на Житомир, российские оккупанты расстреляли из пулемета на бронетранспортере автомобиль с пожилыми супругами. Об этом сообщила в Facebook полиция Киевской области.
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Легковое авто пенсионеров ехало по улице Богдана Хмельницкого.
Оба – 72-летний мужчина и 68-летняя женщина – погибли.
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