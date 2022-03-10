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Российские оккупанты расстреляли авто с пенсионерами в Макарове: супруги погибли

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 16:55
Российские оккупанты расстреляли авто с пенсионерами в Макарове: супруги погибли - Фото
Фото: Полиция Киевской области

В пгт Макаров Бучанского района, который расположен недалеко от Киева у трассы на Житомир, российские оккупанты расстреляли из пулемета на бронетранспортере автомобиль с пожилыми супругами. Об этом сообщила в Facebook полиция Киевской области.

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Легковое авто пенсионеров ехало по улице Богдана Хмельницкого.

Российские оккупанты расстреляли авто с пенсионерами в Макарове: супруги погибли

Оба – 72-летний мужчина и 68-летняя женщина – погибли.

Российские оккупанты расстреляли авто с пенсионерами в Макарове: супруги погибли
Евгений Пилипенко
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убийство военное преступление макаров
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