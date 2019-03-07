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07.03.2019, 07:35

Российские оккупанты впервые в 2019 году били артиллерией 152 мм

Российские оккупанты впервые в 2019 году били артиллерией 152 мм - Фото
Фото: vostok-sos.org

По всей линии разграничения в Донбассе, помимо "стандартного набора" вооружений, работает сейчас также артиллерия боевиков и калибра 122 мм

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Впервые в 2019 году российская оккупационная армия в Донбассе применила артиллерию калибра 152 мм. Об этом сообщили в утренней фронтовой сводке штаба операции объединенных сил.

Боевой эпизод произошел в районе поселка Новотошковское в Луганской области.

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Что именно применялось - САУ Акация или другой тип вооружений, в штабе ООС не уточнили.

Здесь оккупанты также использовали и пушки калибра 122 мм.

Новотошковское находится у трассы Р-66, которая по "нижнему маршруту" соединяет Лисичанск/Северодонецк с Луганском (есть еще путь через Новоайдар). Менее чем в пяти километрах на восток по ней расположено село Желобок, где не первый год проходят боестолкновения.

Артиллерию 122 мм боевики использовали и в Новолуганском близ Горловки, а также в районе населенных пунктов Лебединское, Гнутово и Водяное в Приазовье.

За прошедшие сутки и сегодня у ВСУ нет потерь.

Всего за 6 марта боевики девять раз открывали огонь по позициям наших войск. За это двух оккупантов ликвидировали и троих ранили, а также уничтожили одну единицу военной техники.

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Теги: оос, обстрел, луганская область, война в донбассе, артиллерия, 152 мм, новотошковское
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