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Российские войска обстреляли Киев: произошел обвал в жилом доме – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 08:06
Российские войска обстреляли Киев: произошел обвал в жилом доме – фото - Фото
Жилой дом в Шевченковском районе. Фото ГСЧС г. Киева
В результате вражеских обстрелов Киева произошел обвал в жилом доме, сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.
Сообщается, что 16 марта в 06:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение об обвале в жилом доме в Шевченковском районе. По прибытии было установлено, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом произошел обвал на 12-м и техническом этажах, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом и появились отдельные очаги пожара.
Российские войска обстреляли Киев: произошел обвал в жилом доме – фото
Российские войска обстреляли Киев: произошел обвал в жилом доме – фото
Российские войска обстреляли Киев: произошел обвал в жилом доме – фото
Спасатели эвакуировали жителей из здания и ликвидировали возгорание. По предварительной информации, пострадали 2 человека, эвакуированы 35 человек.
Всего было задействовано 35 спасателей и восемь единиц техники.
  • Вчера в Киеве в результате обстрелов также был поврежден ряд жилых домов и вестибюль станции метро "Лукьяновская".
Валерия Давыдова
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война ДСНС
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