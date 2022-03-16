Российские войска обстреляли Киев: произошел обвал в жилом доме – фото

В результате вражеских обстрелов Киева произошел обвал в жилом доме, сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.

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Сообщается, что 16 марта в 06:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение об обвале в жилом доме в Шевченковском районе. По прибытии было установлено, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом произошел обвал на 12-м и техническом этажах, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом и появились отдельные очаги пожара.

Спасатели эвакуировали жителей из здания и ликвидировали возгорание. По предварительной информации, пострадали 2 человека, эвакуированы 35 человек.

Всего было задействовано 35 спасателей и восемь единиц техники.

Вчера в Киеве в результате обстрелов также был поврежден ряд жилых домов и вестибюль станции метро "Лукьяновская".

Валерия Давыдова

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