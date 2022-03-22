С начала войны оккупанты потеряли уже 15 300 человек и почти 100 самолетов – Генштаб
22.03.2022, 11:23
Трофейная техника врага, фото - Оперкомандование "Север"
Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях оккупантов по состоянию на 22 марта с начала войны.
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Так, россияне уже потеряли:
личного состава – около 15 300 человек,
танков ‒ 509 ед.
боевых бронированных машин – 1556 ед.,
артиллерийских систем – 252 ед.,
РСЗО – 80 ед.,
средств ПВО – 45 ед.,
самолетов – 99 ед.,
вертолетов – 123 ед.,
автомобильной техники – 1000 ед.,
кораблей/катеров – 3 ед.,
цистерн с ГСМ – 70 ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 ед.
Специальной техники – 15 ед.
танков ‒ 509 ед.
боевых бронированных машин – 1556 ед.,
артиллерийских систем – 252 ед.,
РСЗО – 80 ед.,
средств ПВО – 45 ед.,
самолетов – 99 ед.,
вертолетов – 123 ед.,
автомобильной техники – 1000 ед.,
кораблей/катеров – 3 ед.,
цистерн с ГСМ – 70 ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 ед.
Специальной техники – 15 ед.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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