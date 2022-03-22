UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

С начала войны оккупанты потеряли уже 15 300 человек и почти 100 самолетов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 11:23
С начала войны оккупанты потеряли уже 15 300 человек и почти 100 самолетов – Генштаб - Фото
Трофейная техника врага, фото - Оперкомандование "Север"
Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях оккупантов по состоянию на 22 марта с начала войны.
Так, россияне уже потеряли:
личного состава – около 15 300 человек,
танков ‒ 509 ед.
боевых бронированных машин – 1556 ед.,
артиллерийских систем – 252 ед.,
РСЗО – 80 ед.,
средств ПВО – 45 ед.,
самолетов – 99 ед.,
вертолетов – 123 ед.,
автомобильной техники – 1000 ед.,
кораблей/катеров – 3 ед.,
цистерн с ГСМ – 70 ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 ед.
Специальной техники – 15 ед.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война оккупанты потери
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 