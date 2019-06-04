Самолет из Киева совершил аварийную посадку в Таллинне

Фото: Nordica

Сегодня, 4 июня, вечером в аэропорту Таллинна совершил аварийную посадку самолет эстонской авиакомпании Nordica, выполнявший рейс Киев-Таллинн. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Об этом сообщает ERR.

Причиной экстренной ситуации стало разрушение покрышки шасси.

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Маргот Холтс, самолет приземлился в 18:07. На борту находились 31 пассажир и 5 членов экипажа. Никто не пострадал.

Из-за инцидента временно было нарушено движение самолетов. Взлетная полоса была снова открыта в 18:38.

Эстонская национальная авиакомпания Nordica открыла рейсы из Таллинна в Киев 25 апреля 2018 года.