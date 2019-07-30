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Самолет МАУ совершил экстренную посадку в Борисполе

Самолет МАУ совершил экстренную посадку в Борисполе - Фото
Фото: Денис Кацило / LIGA.net
30.07.2019, 12:18

Возможная причина внештатной ситуации – попадание в двигатель птицы

Вчера, 29 июля, Boeing 767 авиакомпании МАУ рейса Киев-Бангкок вернулся в аэропорт Борисполя через 20 минут после взлета. Об этом сообщает avianews.

Во время набора высоты экипаж заметил резкое изменение показателей одного из двигателей. Предположительно, оно было вызвано попаданием туда птицы.

Экипаж судна принял решение отключить неисправный двигатель и вернуться в аэропорт. При посадке наблюдалось незначительное задымление, вызванное перегревом тормозных систем. Однако никто из находившихся на борту не пострадал.

Пассажиров доставили в Бангкок резервным рейсом, вылетевшим после двух часов ночи 30 июля.

В начале июля гендиректор аэропорта Борисполь Сергей Рябикин прокомментировал сотрудничество с авиакомпанией, заявив что "с МАУ всегда все хорошо и одновременно сложно".

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