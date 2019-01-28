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28.01.2019, 20:18

Самый известный в Darknet сайт создали украинцы - кибеполиция

Самый известный в Darknet сайт создали украинцы - кибеполиция - Фото
кибератака

Злоумышленники успели продать более 70 000 паролей и логинов удаленного доступа к серверам из 170 стран мира

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В Украине прошли обыски в рамках международного расследования деятельности самого известного в Darknet ресурса xDedic, на котором происходила торговля доступом к "сломанным" серверам. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

По их данным, ресурс создали и администрировали четверо украинцев.

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Злоумышленники успели продать более 70 000 паролей и логинов удаленного доступа к серверам из 170 стран мира. Стоимость каждого сервера составляла от $6 тыс до более чем $10 тыс.

24 января международная следственная группа, в которую, кроме украинских правоохранителей, входят представители силовых органов Бельгии, провела обыски на девяти локациях в Украине.

Во время обысков конфискованы несколько ИТ-систем. Также допрошены трое подозреваемых.

В киберполиции также отметили, что сайт xDedic недоступен с 24 января.

Помощь в расследовании следственной группе оказывали Европол, ФБР, а также немецкие правоохранители.

В начале января киберполиция сообщила о пресечении деятельности семи пиратских онлайн-кинотеатров, которые действовали в Украине в течение последних лет.

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Теги: DarkNet, хакер, киберполиция, сервер, xDedic
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