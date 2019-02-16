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Сапер ГСЧС погиб при разминировании схрона с боеприпасами возле поселка Пески. Об этом глава Нацполиции Сергей Князев сообщил у себя в Facebook.

"Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схроне с боеприпасами. При разминировании и изъятия опасной находки прогремел взрыв. В результате которого спасатель-сапер погиб на месте", - написал Князев.

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Трое сотрудников полиции получили осколочные ранения. Им оказали первую медицинскую помощь.

На место ЧП направлен самолет санавиации для эвакуации раненых, сообщил Князев.